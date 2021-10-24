القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذ تدريبا بإحدى القواعد في أثينا

نفذت القوات الجوية المصرية ونظيرتها اليونانية، الأحد، تدريبا جويا بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية في اليونان.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "التدريب اشتمل على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة، والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى (COMAO)، وذلك لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة".

وأضافت: "تم التدريب أيضا، على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية".

وتابعت: "أظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم".

ويأتي التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة.

المصدر: RT