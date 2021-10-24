 
مباشر

عمران خان يؤدي مناسك العمرة - صور

أخبار العالم العربي

عمران خان يؤدي مناسك العمرة - صور
twitter.com
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkov

أدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وعقيلته اليوم السبت مناسك العمرة، ورافقه فيها عدد من المسؤولين الباكستانيين.

وكان في استقبال خان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد.

ويزور خان المملكة على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث من المتوقع أن يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسيناقش معهما أطر التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.

المصدر: "واس" + "سبق"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا