عمران خان يؤدي مناسك العمرة - صور
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أدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وعقيلته اليوم السبت مناسك العمرة، ورافقه فيها عدد من المسؤولين الباكستانيين.
وكان في استقبال خان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد.
ويزور خان المملكة على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث من المتوقع أن يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسيناقش معهما أطر التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.
رئيس وزراء #باكستان يؤدي مناسك العمرة.https://t.co/z9hralDAnlpic.twitter.com/cZLDO1sl1U— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 23, 2021
المصدر: "واس" + "سبق"
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