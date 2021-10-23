وسائل إعلام ليبية: قوة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على قيادي من تنظيم "داعش" كان يقاتل في سوريا

أكدت مصادر مطلعة وعدد من وسائل الإعلام الليبية، أن قوة تابعة لمكافحة الإرهاب ألقت القبض على قيادي من تنظيم "داعش" كان يقاتل في سوريا.

وقال أمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، إن "عناصر القوة ألقت القبض على القيادي بتنظيم داعش في مدينة كسلانة"، مشيرا إليه بالأحرف "أ. ب. ي" ليبي الجنسية.

وأضاف: "عملية القبض تمت بالتنسيق مع النائب العام الليبي"، مشددا على أن "جهاز مكافحة الإرهاب سيضرب بيد من حديد جميع أوكار الإرهاب أينما وجدت على الأراضي الليبية".

وتابع: "قوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عنصريين إرهابيين آخرين"، مشيرا إلى أن "عملية مطاردة العناصر الإرهابية مستمرة".

ناصر حاتم الملف الليبي

المصدر: RT + وكالات