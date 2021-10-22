السعودية.. مداهمة أمنية حية لضبط مروج مخدرات في الدمام (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية السعودية على حساب "سناب" فيديو لمداهمة أمنية حية لضبط شخص يروج للمخدرات في الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية في المملكة.

ووثق مقطع الفيديو كواليس عملية ضبط المشتبه به ورصد الهدف والتعامل معه، حيث تم رصده بالسيارة وهو يقوم بتسليم مواد مخدرة في شارع فرعي بالدمام.

وأعلنت الجهات الأمنية القبض على شخص يروج مادة الميثامفيتامين المخدرة "الشبو"، بالمنطقة الشرقية وتحديدا في الدمام، كما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته ليستلم منه المواد المخدرة.

وقد عثر بحوزتهما على كليوغرام من مادة الميثامفيتامين، وكذلك 200 قرص إمفيتامين مخدر.

المصدر: وسائل إعلام سعودية