ليبيا.. الأمم المتحدة تستأنف رحلات إجلاء المهاجرين العالقين

أعلنت الأمم المتحدة أنها استأنفت رحلات الإجلاء الإنساني الجوية للمهاجرين العالقين في ليبيا، بعد أن أوقفتها السلطات الليبية في إطار حملة ضخمة شنها الأمن على المهاجرين المخالفين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها أجلت 127 شخصا إلى غامبيا من مصراتة الخميس، وأن مهاجرين من غامبيا بين آلاف آخرين ينتظرون العودة إلى وطنهم عبر برنامج العودة الطوعية الأممي.

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وتم تشغيل رحلات إجلاء المهاجرين بشكل متقطع خلال الصراع في ليبيا وعلقت بسبب القتال، حيث كان آخر تعليق أعلنته وزارة الداخلية الليبية في الـ8 من أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت السلطات الليبية حملة واسعة ضد المهاجرين في بلدة قرقارش الساحلية غرب البلاد، واعتقلت أكثر من خمسة آلاف شخص.

وردا على ذلك لجأ الكثيرون إلى مركز مجتمعي يشغله مكتب مفوضية اللاجئين في طرابلس وخيموا أمامه وطلبوا إجلاءهم.

ويوم الجمعة قالت مفوضية اللاجئين إنه لا يزال هناك 3 آلاف شخص في حاجة لمساعدة أمام مركزها خشية للحملات التي تشنها الحكومة.

وتابعت أنها علقت عمليات المركز لدواع أمنية لكنها لا تزال قادرة على تقديم بعض المساعدة المحدودة للمهاجرين هناك.

المصدر: أ ب