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مصر.. فيديو صادم للحظة سقوط سيارة على رؤوس المواطنين

أخبار العالم العربي

مصر.. فيديو صادم للحظة سقوط سيارة على رؤوس المواطنين
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نشرت وسائل الإعلام المصرية مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، ببولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة مما أسفر عن سقوط عدة إصابات.

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وكانت السيارة سقطت من أعلى الكوبري حيث تسببت في كسر الحاجز الحديدي، وانقلبت في منتصف الشارع، ما أدى إلى إصابة السائق وثلاثة آخرين، بينهم سيدة في الأربعين من عمرها، وبحسب شهود عيان أكدوا أنها توفيت، بينما جرى نقل شاب يدعى محمد إلى مستشفى قصر العيني، بعد سقوط الحاجز الحديدي على رأسه، ما تسبب في تهشم الجمجمة وحدوث نزيف في المخ.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل السيارة بعد أن تحطمت تماما، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واتصل أحد شهود العيان بشرطة النجدة للإبلاغ عن الحادث، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.

المصدر: الوطن

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