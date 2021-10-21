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مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة

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مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أنه تم رصد زلزال اليوم الخميس، في العاشرة والنصف صباحا، بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر.

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وأوضح المعهد أن الزلزال مصدره نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، وشدد المركز على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء الماضي 19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال الاسكندرية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالى، القوة : 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق : 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

المصدر: اليوم السابع

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