مصر.. التفاصيل الكاملة للمجزرة المرورية على الطريق الأوسطي وسبب الحادث المأساوي

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل المجزرة المرورية على الطريق الدائري الأوسطي، والتي راح ضحيتها 19 شخصا.

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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن "الحادث سببه اصطدام تريلا بسيارة ميكروباص محملة بالمواطنين كانت في طريقها إلى الصعيد، وأسفر الحادث عن مصرع 19 مواطنا ، إثر تخطى سيارة نقل تريلا للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس سيارة ميكروباص".

وكانت المعاينة، كشفت أن قائد التريلا اصطدم بـ 3 أعمدة إنارة والحاجز الخرساني للطريق القادم من منطقتي الفيوم والتجمع، مخترقًا الحاجز والجزيرة الوسطى واصطدم بسيارة أجرة ميكروباص في الاتجاه المعاكس.

وكشف عدد من أهالي وزملاء وأقارب ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي، أمام جهات التحقيق، إن ذوويهم من قرية عرب أبوكريم التابعة لمركز ديروط بـ أسيوط، وجميعهم ضحايا "لقمة العيش".

وأجرت الجهات المختصة عمليات المعاينة اللازمة، وناظرت الجثث داخل مستشفى زايد التخصصي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

المصدر: الوطن