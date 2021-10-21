للمرة الأولى.. نساء "داعش" الأوروبيات يعتصمن في مخيم روج شرقي سوريا (صور + فيديو)

أقامت نساء تنظيم "داعش" الأوروبيات وللمرة الأولى، اعتصاما في مخيم روج، حيث تهجمن على "قوى الأمن الداخلي" الكردية في شمال سوريا (الأسايش)، كما قمن برفع شعارات دعائية.

وعلمت RT أنه بتاريخ 19 أكتوبر الحالي وعند الساعة الثامنة والنصف مساء، اندلع حريق في مخيم روج لنساء "داعش" الأوروبيات وعلى إثرها احترقت قرابة 16 خيمة بكل أغراضها ولم تحدث أية أضرار بشرية. وبمشاركة قوات "أسايش" المخيم و"أسايش" المرأة وقوات الأطفاء تم السيطرة وإطفاء الحريق.

RT

وبحسب المعلومات فإن الهجوم والاعتصام، وقعا تزامنا مع التهديدات التركية للمنطقة وإعطاء معنويات ودعم لـ"داعش".

RT

RT

المصدر: RT