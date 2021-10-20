"الأسايش": مسيّرة تركية تستهدف مسؤولا في "الإدارة الذاتية" شمال سوريا

أعلنت "قوى الأمن الداخلي" الكردية في شمال سوريا، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية في عين العرب.

وقالت الأسايش في بيان إن سيارة كانت تقل "بكر جرادة" تعرضت لاستهداف من مسيرة تركية، ما أدى إلى إصابته، ومقتل اثنين من عاملي الإدارة في المنطقة.

وأضاف البيان أن اثنين من المدنيين أصيبا بجروح متفاوتة ونُقلا إلى المستشفى.

وقال البيان إن الاستهداف هو محاولة جديدة تهدف إلى "ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في كافة مناطقنا".

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المصدر: RT