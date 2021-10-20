 
مباشر

"الأسايش": مسيّرة تركية تستهدف مسؤولا في "الإدارة الذاتية" شمال سوريا

أخبار العالم العربي

فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjvm

أعلنت "قوى الأمن الداخلي" الكردية في شمال سوريا، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية في عين العرب.

وقالت الأسايش في بيان إن سيارة كانت تقل "بكر جرادة" تعرضت لاستهداف من مسيرة تركية، ما أدى إلى إصابته، ومقتل اثنين من عاملي الإدارة في المنطقة.

وأضاف البيان أن اثنين من المدنيين أصيبا بجروح متفاوتة ونُقلا إلى المستشفى.

وقال البيان إن الاستهداف هو محاولة جديدة تهدف إلى "ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في كافة مناطقنا".

فيسبوك

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا