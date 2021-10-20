الأمم المتحدة تعلق على تفجير دمشق

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء مجموعة عسكريين سوريين في دمشق، مؤكدة إدانتها لعملية العنف هذه.

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وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء: "نتابع بقلق التقارير حول هجوم على حافلة كانت تقل عسكريين اليوم، ما أسفر عن مقتل كثير من الناس".

وتابع حق أن الأمم المتحدة تشعر كذلك بقلق من عمليات القصف المدفعي في إدلب، مصرحا: "ندين العنف بكل أشكاله".

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بمقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في تفجير إرهابي بواسطة عبوتين ناسفتين في وقت سابق من الأربعاء، وذلك أثناء مرور حافلة تابعة للجيش السوري، مشيرة إلى أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة من قبل أفراد عناصر الهندسة العسكرية.

المصدر: "تاس" + وكالات