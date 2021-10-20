مقدم البرامج الكوميدي أحمد البشير: الغزو الأمريكي صنع ألف صدام في العراق

قال مقدم برنامج "البشير شو" الإعلامي العراقي، أحمد البشير، إن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 "صنع ألف صدام بدلا من صدام واحد"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق صدام حسين.

وأعرب خلال مقابلة صحفية عن "أسفه أيضا لفشل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في إحلال الديمقراطية في البلاد".

وأضاف، أن "الغزو الأمريكي جلب أناسا أسوأ بكثير".

وتابع: "عندما تسأل العراقيين يقولون قبل عام 2003 كان لدينا الأمن، الآن يمكن لأي شخص يرتدي حلة سوداء وقناعا أسودا اقتحام منزلي ويأخذني ويقتل عائلتي".

وأحمد البشير إعلامي عراقي يقدم برنامج "البشير شو" الذي يسخر من الطبقة السياسية العراقية، ويعتبر أبرز وأشهر برنامج عراقي، وتُشير توقعات إلى أن أكثر من 20 مليون عراقي يتابعونه.

المصدر: RT + موقع reason