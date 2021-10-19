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سوريا.. أهالي بلدة في القامشلي يعترضون رتلا عسكريا للجيش الأمريكي (فيديو)

أخبار العالم العربي

سوريا.. أهالي بلدة في القامشلي يعترضون رتلا عسكريا للجيش الأمريكي (فيديو)
Reuters
آليات تابعة للجيش الأمريكي في سوريا
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اعترض أهالي قرية حامو في ريف القامشلي الشرقي رتلا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية أثناء محاولته المرور بالقرب من القرية، وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "رتلا مؤلفا من ثلاث مدرعات وسيارة هامر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فاعترض الأهالي الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض أهالي البلدة للرتل العسكري الأمريكي.

وتصدى أهالي قرية حامو بريف القامشلي خلال الأشهر الماضية عدة مرات لأرتال من آليات تابعة للجيش الأمريكي حاولت الدخول إلى القرية أو المرور محاذاتها، وأجبروها بمؤازرة من عناصر الجيش السوري على المغادرة والعودة من حيث أتت.

المصدر: "سانا" + RT

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