الشرطة السعودية تعلن العثور على الطفلة المختفية نوف القحطاني

أعلنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض عثورها على الطفلة المفقودة نوف القحطاني، التي غابت صباح الثلاثاء عقب خروجها من منزلها لرمي النفايات.

وأفاد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغا عن تغيب مواطنة، مضيفا أنه وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها في مدينة الرياض وهي بصحة جيدة.

شرطة منطقة الرياض: العثور على مواطنة مفقودة بمدينة الرياض. pic.twitter.com/ig3mGKfT8a — الأمن العام (@security_gov) October 19, 2021

وأشار الكريديس إلى أن السلطات استكملت الإجراءات النظامية الأولية كافة بعد الحادث.

وكان مغردون أطلقوا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم #المفقودة_نوف_القحطاني مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

المصدر: RT