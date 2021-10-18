الإمارات.. الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق هائل في مخلفات زيوت بمنطقة صناعية (صورة)
Reuters Ahmed Jadallah
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في الإمارة تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المكتب الإعلامي: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".
فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات. pic.twitter.com/tmAom4ZItc— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 18, 2021
المصدر: RT
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