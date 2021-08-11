حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

أعلنت سلطات دبي عن اندلاع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في منطقة جبل علي.

وأكدت مؤسسة دبي للإعلام أن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع حادث الحريق، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والوحدات المختصة نجحت في إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات.

فرق الدفاع المدني بدبي تتعامل حالياً مع حادث حريق في منطقة #جبل_علي في مصنع للمواد البلاستيكية، من دون تسجيل أي إصابات pic.twitter.com/1u90ftItNf — مؤسسة دبي للإعلام (@dubaimediainc) August 11, 2021

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيف يتصاعد فوق المصنع.

اندلاع حريق في جبل علي منذ قليل في دبي 👇 pic.twitter.com/O1htvJ4xmJ — قبل وبعد (@be4after) August 11, 2021

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن الحادث تحت السيطرة وأن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.

الدفاع المدني في دبي: الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال. pic.twitter.com/NjIPZzA8ih — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021

المصدر: RT