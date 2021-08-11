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حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

أخبار العالم العربي

حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي
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أعلنت سلطات دبي عن اندلاع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في منطقة جبل علي.

وأكدت مؤسسة دبي للإعلام أن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع حادث الحريق، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والوحدات المختصة نجحت في إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيف يتصاعد فوق المصنع.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن الحادث تحت السيطرة وأن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.

المصدر: RT

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