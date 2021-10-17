وسائل إعلام: الجيش الأمريكي يعزز قواعده بأسلحة ومواد لوجستية بريف الحسكة في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلا محملا بالأسلحة والذخائر ومواد لوجستية لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة، بشمال شرق سوريا.

وقالت مصادر من ريف اليعربية للوكالة إن "رتلا مؤلفا من 70 آلية من برادات وشاحنات مغلقة وناقلات تحمل أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية وصهاريج نفط دخل الأراضي السورية واتجه إلى قواعد الاحتلال العسكرية بريف الحسكة الجنوبي".

وأضافت أن "مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) رافقت رتل الاحتلال إلى أن بلغ وجهته".

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الأمريكي أدخل رتلا مؤلفا من 56 آلية من معدات ومواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعده بريف الحسكة، منذ 10 أيام.

المصدر: "سانا"