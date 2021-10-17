الإصابات اليومية بكورونا في الإمارات تتراجع إلى أقل من مائة حالة

سجلت الإمارات اليوم الأحد تراجعا في عدد الإصابات اليومية بكورونا لما دون المئة حالة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 حالة إصابة جديدة انخفاضا من ذروة قاربت أربعة آلاف حالة يوميا في يناير. ووصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض في الإمارات إلى 2120.

ولدى الدولة التي تعد مركزا للسياحة والأعمال في المنطقة أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم. وما زال وضع الكمامات مطلوبا في أغلب الأماكن العامة هناك.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية، فقد تلقى 96 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة، جرعة واحدة من لقاح الوقاية من كوفيد-19 بينما تلقى 86 بالمئة التطعيم كاملا.

وشهدت دول عربية خليجية أخرى من بينها السعودية تراجعا في أعداد الإصابات اليومية لما دون المئة أيضا.

المصدر: وكالات