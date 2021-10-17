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رئاسة الحرمين تنشر فيديو لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي في المسجد الحرام

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رئاسة الحرمين تنشر فيديو لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي في المسجد الحرام
https://twitter.com/reasahalharmain?lang=fr
أول صلاة بعد إلغاء التباعد في المسجد الحرام
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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، فيديو على صفحتها في "تويتر" لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي للمصلين في المسجد الحرام.

وفي وقت سابق، انتهت الرئاسة من أعمال الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد، بكامل الطاقة الاستيعابية، في ظل إِتمام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وجرى ذلك وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقامت إمارة منطقة مكة بنشر مقطع فيديو لاستعدادات المسجد الحرام لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ولأول مرة منذ تفشي الجائحة عاد إمام المسجد الحرام في صلاة فجر الأحد، ليردد مخاطبا المصلين "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا".

المصدر: RT

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