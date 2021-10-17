رئاسة الحرمين تنشر فيديو لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي في المسجد الحرام
نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، فيديو على صفحتها في "تويتر" لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي للمصلين في المسجد الحرام.
وفي وقت سابق، انتهت الرئاسة من أعمال الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد، بكامل الطاقة الاستيعابية، في ظل إِتمام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.
وجرى ذلك وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقامت إمارة منطقة مكة بنشر مقطع فيديو لاستعدادات المسجد الحرام لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.
ولأول مرة منذ تفشي الجائحة عاد إمام المسجد الحرام في صلاة فجر الأحد، ليردد مخاطبا المصلين "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا".
"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا"— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في #المسجد_الحرام.#الحرم_المكي#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/RRMaD8P7Fy
تقرير مرئي | استقبال الزوار والمعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية بـ #المسجد_الحرام#الحرم_المكي#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/msZCIP9dxe— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
تقرير مرئي | توافد المصلين والمعتمرين في أول صلاة بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية بـ #المسجد_الحرام#الحرم_المكي#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/MXqBGX01y7— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
استوا.. اعتدلوا..— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
أقيموا صفوفكم وتراصوا.. سدوا الخلل#الحرم_المكي#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/JFNNMUhViM
المصدر: RT
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