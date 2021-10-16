بالفيديو.. إزالة علامات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في السعودية بعد فرضها منذ عامين

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إزالة علامات التباعد التي تم وضعها في المسجد الحرام بالسعودية منذ بداية جائحة كورونا.

الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه



إزالة علامات التباعد من المسجد الحرام pic.twitter.com/NhgWp5iV1W — maaaaans (@mans56789) October 16, 2021

وجاء ذلك بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة وزيارة الروضة، للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

المصدر: "سبق" + RT