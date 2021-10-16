 
مباشر

بالفيديو.. إزالة علامات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في السعودية بعد فرضها منذ عامين

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إزالة علامات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في السعودية بعد فرضها منذ عامين
Reuters AHMED YOSRI
الكعبة في مكة السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riuq

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إزالة علامات التباعد التي تم وضعها في المسجد الحرام بالسعودية منذ بداية جائحة كورونا.

وجاء ذلك بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة وزيارة الروضة، للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

 

المصدر: "سبق" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا