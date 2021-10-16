بالفيديو.. إزالة علامات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في السعودية بعد فرضها منذ عامين
Reuters AHMED YOSRI
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أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إزالة علامات التباعد التي تم وضعها في المسجد الحرام بالسعودية منذ بداية جائحة كورونا.
إزالة علامات التباعد في #المسجد_الحرامpic.twitter.com/OfBDod0EGs— أبو رياטּ Abu rAyAŋ (@AbuRayan033) October 16, 2021
الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه— maaaaans (@mans56789) October 16, 2021
إزالة علامات التباعد من المسجد الحرام pic.twitter.com/NhgWp5iV1W
وجاء ذلك بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة وزيارة الروضة، للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
المصدر: "سبق" + RT
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