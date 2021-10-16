زعيم "البوليساريو": جيشنا سيستمر في مهاجمة مواقع للمغرب

قال زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي إن قواته ستواصل هجماتها ضد المواقع المغربية في الصحراء ما لم يمنح المبعوث الأممي تفويضا واضحا لإجراء استفتاء لتقرير المصير.

إقرأ المزيد

وفي مؤتمر صحفي نادر يوم السبت، أجاب غالي على أسئلة الصحفيين المحليين والأجانب في ربوني، المقر الإداري لـ"الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية".

وحث غالي في حديثه للصحفيين أعضاء مجلس الأمن على وضع تفويض واضح لإنهاء "استعمار الصحراء الغربية" وتنظيم استفتاء حول تقرير المصير في اجتماع المجلس المقرر عقده في 28 أكتوبر.

وأضاف: "أعتقد أن ممارسات المملكة المغربية وتواطؤ المجتمع الدولي كانت خاطئة. يتعين على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته فيما يجري الآن".

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 6 أكتوبر ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا للصحراء، بعد رفض المغرب أو جبهة "البوليساريو" نحو 12 مرشحا لهذا المنصب منذ شغور المنصب في مايو 2019.

المصدر: "أسوشيتد برس"