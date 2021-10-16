مصدر لـRT: سفارات غربية في بغداد تدخل حالة الطوارئ مع قرب إعلان نتائج الانتخابات العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، أن سفارات غربية دخلت حالة طوارئ مع قرب إعلان نتائج الانتخابات العراقية.

وقال المصدر لـRT، إن "بعض السفارات الغربية في بغداد، دخلت حالة الطوارئ بناء على معلومات وإجراءات اتخذتها السلطات العراقية".

وأضاف، أن "هذه السفارات دعت موظفيها المحليين إلى المبيت في مقار السفارات واتخذت إجراءات أمنية مشددة، كما نسقت مع قواعد بلادها العسكرية في دول الخليج، خشية حدوث أي طارئ".

واستبعد المصدر أن تتوتر الأوضاع الأمنية في بغداد بعد إعلان نتائج الانتخابات، لكنه أشار إلى "ضرورة أن تتخذ هذه الإجراءات".

وفي وقت سابق من اليوم، اتخذت السلطات الحكومية بالعراق إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد مع قرب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

المصدر: RT