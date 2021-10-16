ليبيا.. القطراني ينفي نيته تشكيل حكومة موازية في برقة

نفى النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين القطراني ما تردد عن سعيه لتشكيل حكومة موازية في إقليم برقة شرقي البلاد.

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن القطراني، قوله: "لا توجد لدينا نية لتشكيل حكومة موازية في برقة، ولكن توجد لدينا نية كبيرة لتغيير بعض المناصب في الحكومة وإعادة هيكلتها ونتواصل مع الغرب والجنوب (الليبي) بخصوص هذا الملف".

وأضاف: "خاطبنا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أكثر من مرة للتعامل مع المشروعات المتوقفة في برقة ولم يعر لها أي اهتمام".

وكان القطراني قد انتقد، الأحد الماضي، النهج المتبع من قبل رئيس الحكومة، معتبرا أن الحكومة وقعت في مسالك "الإدارة الدكتاتورية الفردية".

وقال القطراني، في اجتماع طارئ لوزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية، وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية والمناطق الإدارية في المنطقة إن "رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية".

المصدر: "سبوتنيك"