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السيسي: فوجئت بوجود بطاقة تموين باسمي في المنيا وأن شخصا يستخدمها

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السيسي: فوجئت بوجود بطاقة تموين باسمي في المنيا وأن شخصا يستخدمها
Reuters POOL New
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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 شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على "أهمية الرقمنة لما لها من دور في ضمان وصول الدعم لمستحقيه"، مؤكدا "أهمية ضبط البطاقات التموينية".

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وفي كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، قال الرئيس السيسي: "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، بياناتنا مش واضحة، فحصل استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد"، منوها إلى أنه نتيجة لهذا الوضع، فوجئ بوجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية بها.

وأوضح السيسي أنه "عندما اطلق بناء مدن جديدة تم شن حملة من مغرضين سواء كان هدفهم التشكيك وعدم الثقة"، وأضاف:" و اللي مش فاهم قضيته معانا".

وأكمل متسائلا :"يا ترى بعد المدة دي، مازلتم شايفينا مهمتين فقط بالأغنياء والطبقة المتوسطة ولا بالكل؟"

واستطرد السيسي: "مش بشوف اللي اتعمل..أنا بشوف اللي لسة متعاملش في مصر..أنا بحلم بـ3 مليون وحدة سكنية زي دول".

المصدر: RT

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