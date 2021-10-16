"سانا": مقتل مدني برصاص عناصر تابعة لـ"قسد" بريف دير الزور الشرقي

قالت وكالة "سانا" إن مسلحين من "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) مدعومين بطائرات أمريكية داهموا قرية الزر بريف دير الزور الشمالي مستخدمين الرصاص الحي ما أدى إلى مقتل أحد سكان القرية.

وذكرت مصادر محلية لـ "سانا" أن "حوامات عسكرية أمريكية ساندت مجموعات مسلحة من "قسد" لتطويق قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي واقتحامها وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل مدني، كما خطفت 10 من أهالي القرية واقتادتهم إلى مقراتها القريبة.

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وتواصل قوات "قسد" مدعومة من القوات الأمريكية عمليات اقتحام قرى وبلدات في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والرقة والحسكة، أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين واختطاف المئات، أغلبهم من الشباب، واقتيادهم إلى معسكرات تابعة لها، تمهيدا لتجنيدهم للقتال في صفوفها.

المصدر: سانا