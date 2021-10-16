سوريا .. رئاسة الوزراء تقر إجراءات جديدة لـ"ذوي الشهداء العسكريين"

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قوائم توظيف جديدة لذوي الشهداء العسكريين تتضمن عقود عمل لـ 137 شخصا.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تلقت سانا نسخة منه فقد أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين التابعة لرئاسة المجلس قوائم توظيف جديدة تتضمن عقودا لـ 137 شخصاً من ذوي الشهداء، الزوجة والأبناء، بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأشار البيان إلى توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي فرز ذوي الشهداء العسكريين إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة في الجهات المعينين لديها.

ومع القوائم الجديدة يصبح العدد الإجمالي لذوي الشهداء العسكريين المعينين لدى الجهات العامة منذ نيسان عام 2017 وحتى الآن 5384 شخصا.

المصدر: سانا