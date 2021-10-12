السيسي يوجه رسالة إلى إثيوبيا حول الصدام بسبب المياه
Globallookpress
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "مصر تقدر كل التصريحات التي تطلقها إثيوبيا، بأنهم لن يؤثروا على وصول المياه إلى مصر".
وأضاف السيسي، في كلمة بالمؤتمر الصحفي، مع نظيره المجري، يانوش أدير، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المجري ذكر أن "كمية الماء المناسبة يجب أن تتناسب مع التنمية وعدد السكان في مصر".
وأوضح السيسي أن "ما يقال في إثيوبيا كلام رائع، ولكن من المهم أن يتحول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد".
وقال إن "مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سبببسا في الصراع أو للمشكلات أو الصدام".. عاوزين المياه تُستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا".
المصدر: "الوطن"
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