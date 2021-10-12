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السيسي للدول الأوروبية: "مستعدين تتعاونوا أم مطالبكم سياسية فقط"

أخبار العالم العربي

السيسي للدول الأوروبية:
Globallookpress
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تساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة ومستعدة للتعاون مع مصر، لتوفير حقوق الإنسان، كما تساءل أيضا عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعتها في مصر.

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وقال الرئيس المصري خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر: "هل انتوا مستعدين تعملوا ده؟، ولا بنطلب من القيادة السياسية بس توفر المعايير اللي انتوا متصورينها؟، أتصور لازم يكون في شكل أعمق في النقاش والحوار بينا في هذا الأمر".

وأوضح السيسي: "تحدثت اليوم في موضوعات كثيرة، مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغيرها من القضايا، متسائلا: "مستعدين كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان توفروا لنا ده؟، مستعدين توفرولنا توأمة مع جامعاتكم الأوروبية المتقدمة تبقى موجودة مع جامعات مصرية، عشان نقدم تعليم كويس يناسب متطلبات العصر؟".

المصدر: الوطن

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