السيسي يتحدث عن معاناة مصر بسبب المياه

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تقوم بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر، لأنها تعاني من أزمة مياه.

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وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره المجري: "إحنا نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه.. حضارة مصر على مدى عشرات السنين لم تقم إلا على نهر النيل، و95% من الأراضي المصرية، أراضي صحراوية جافة، نحن بالفعل داخلين في مرحلة خط الفقر المائي، يعني أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة".

وأضاف أن مصر تقوم ببرنامج ضخم جدا قد تصل تكلفته لما يقرب من 80 مليار دولار بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر، موضحًا "أننا في مصر ليس لدينا مصدر مياه إلا من النيل فقط".

المصدر: "الوطن"