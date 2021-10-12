وزير الأمن الإسرائيلي: "اتفاقيات إبراهيم منعت ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية"

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "اتفاقيات إبراهيم منعت ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية".

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وقال غانتس: "حقيقة أننا منعنا الضم أحادي الجانب (لأراض فلسطينية) مكنت رؤية اتفاقات إبراهيم من أن تتحقق وتتجسد"، متابعا: "يجب ألا ننسى اتفاقيات السلام المهمة مع مصر والأردن، والتي تمثل رصيدا كبيرا لدولة إسرائيل".

وأكد على أنه "من واجبنا تطوير جميع اتفاقيات السلام ومواصلة السعي من أجل السلام مع الفلسطينيين أيضا".

وجاءت هذه التصريحات في بيان وزعه مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، تضمن كلمة ألقاها غانتس في مؤتمر تم تنظيمه، أمس الاثنين، في الكنيست دعما لاتفاقيات إبراهيم، حيث أوضح غانتس أن "إسرائيل تعمل على توسيع الاتفاقيات القائمة والسعي إلى اتفاقيات إضافية، نعمل حاليا على تعزيز التعاون بين الدول الموقعة على معاهدة إبراهيم ودولة إسرائيل".

وأشاد غانتس بالإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، مقدما الشكر لواشنطن على جهودها في توقيع اتفاقيات إبراهيم، وتابع قائلا: "أنا واثق من أنه مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس بايدن ومع دول المنطقة، سنواصل توسيع هذه الاتفاقيات الإيجابية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة تريد ضم أكثر من 30% من الضفة الغربية قبل وقف الأمر من خلال "اتفاقيات إبراهيم".

وأعلن نواب إسرائيليون، أمس الاثنين، دعم عملية السلام مع الفلسطينيين والعرب من خلال "اتفاقيات إبراهيم"، في حفل بالكنيست الإسرائيلي، بحضور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب.

المصدر: i24news.tv