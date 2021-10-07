بمشاركة كوشنر وإيفانكا.. الكنيست الإسرائيلي يطلق تجمعا لدفع "اتفاقيات إبراهيم"

أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس أنه سيطلق بعد أيام تجمعا لدفع ودعم "اتفاقيات إبراهيم"، وذلك في حدث احتفالي بمناسبه مرور عام على توقيع إسرائيل الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين.

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وسيرأس التجمع كل من النائب اوفير اكونيس ("الليكود") والنائبة روت فسرمان لندا ("أزرق أبيض")، وسيقام الحدث الاحتفالي الاثنين المقبل في الكنيست بمشاركة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره وأحد مهندسي الاتفاق وزوجته إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق.

وسيعقد الحدث أيضا بمشاركة زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع بيني غانتس، رئيس الكنيست ميكي ليفي، ووزراء ونواب آخرين، كما دعي للمشاركة فيه سفراء أجانب ورؤساء بلديات.

وحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، فإن "إطلاق التجمع سيركز على الإمكانات الاقتصادية والسياحية، وتعميق العلاقات مع دول المنطقة، وإمكانية إبرام اتفاقيات جديدة مع دول أخرى".

وأوضحت الصحيفة أن كوشنر، الذي بادر بالاتفاقيات وتفاوض عليها، هو الآن رئيس معهد اتفاقات إبراهيم للسلام، الذي شارك في تأسيسه مع إيفانكا وحاييم سابان".

ولفتت الصحيفة، إلى أن كوشنر وإيفانكا سيحضران تدشين مركز جديد سيرأسه السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، كما سيصل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، ووزير الخزانة السابق ستيفن منوشين إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية