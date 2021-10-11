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حاكم دبي ينعى أول طبيب إماراتي في الدولة

أخبار العالم العربي

حاكم دبي ينعى أول طبيب إماراتي في الدولة
Reuters
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نعى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور أحمد كاظم، "أول طبيب إماراتي في الدولة".

وكتب بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم.. أول طبيب إماراتي في الدولة.. خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم"، مضيفا: "له منا كل الثناء والتقدير، ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة .. آمين".

المصدر: RT

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