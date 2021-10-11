حاكم دبي ينعى أول طبيب إماراتي في الدولة
Reuters
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نعى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور أحمد كاظم، "أول طبيب إماراتي في الدولة".
وكتب بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم.. أول طبيب إماراتي في الدولة.. خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم"، مضيفا: "له منا كل الثناء والتقدير، ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة .. آمين".
تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم .. أول طبيب إماراتي في الدولة .. خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم … له منا كل الثناء والتقدير .. ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة .. آمين pic.twitter.com/EK8ulP1tYf— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 11, 2021
المصدر: RT
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