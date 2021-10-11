ليبيا.. مهاجرون يتظاهرون في طرابلس

لليوم العاشر على التوالي، يتظاهر مئات المهاجرين أمام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، مطالبين بإجلائهم من هناك.

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وتجمع مئات من المهاجرين، مذعورين وخائفين من الاعتقال، أمام المركز المجتمعي التابع للمفوضية في طرابلس.

وبدأ التجمع أمام المنشأة بعد أن شنت السلطات الليبية حملة موسعة على المهاجرين في بداية الشهر الجاري واحتجزت أكثر من 5 آلاف شخص، في بلدة قرقارش غربي ليبيا، وهي مركز رئيسي للمهاجرين.

وكان محققون مفوضون من الأمم المتحدة علقوا على معلومات حول التعذيب والاعتداءات في مراكز احتجاز المهاجرين المعتقلين المكتظة، بالقول إن الاعتداء وسوء معاملة المهاجرين في ليبيا يرقيان إلى جرائم ضد الإنسانية.

بينما تقول الحكومة في طرابلس إنها تشن حملة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

المصدر: "أسوشيتد برس"