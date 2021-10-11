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حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدة

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حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدة
Reuters HANDOUT
الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن
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بعد أن كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، لأول مرة في تاريخ البلاد، امرأة بتشكيل الحكومة، شهد مجلس الوزراء حضورا نسائيا قويا في التشكيلة الحكومية الجديدة.

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وأعلنت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أنها قدمت مقترحا بالتشكيلة الحكومة، وأن الرئيس سعيد صدق عليه.

هذا وضم مجلس الوزراء الجديد 8 وزيرات، حملت بعضهن حقائب سيادية في هذه الحكومة، من إجمالي 23 حقيبة وزارية، وتوزعت كراسيهن بالشكل الآتي: 

- وزيرة العدل، ليلى جفال.

حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدةليلى جفال وزيرة العدل

- وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية.

حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدةسهام بوغديري حرم نمصية

- وزيرة الصناعة والطاقة، نايلة نويرة غوندي.
- وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي بن حميدة.

- وزيرة التجهيز والإسكان، سارة زعفراني جندري.

- وزيرة المرأة، أمال بالحاج.
- وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي.

حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدةوزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي

 - وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي.

المصدر: RT

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