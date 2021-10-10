تبون: فرنسا قتلت الجزائريين طيلة 70 سنة من الحرب بجرائم وإبادة وذلك لا يمحى بمجاملة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "فرنسا قتلت الجزائريين طيلة 70 سنة بجرائم حب وإبادة"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يمحى بمجاملة".

وفي تصريح خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الجزائرية، قال تبون: "على فرنسا احترام بنود اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات للجزائريين، واتفاقيات إيفيان".

وأضاف أن "تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للجزائر، هي تصريحات شعبوية وحملة انتخابية، أو ربما ضغينة".

وتابع: "فرنسا قتلت الجزائريين طيلة 70 سنة من الحرب، وكانت تلك جرائم وإبادة، وهذا لا يمحى بمجاملة".

وأشار إلى أن "التاريخ يكتبه المؤرخون ولا يسير بالأهواء، ومن يتعرض للجزائر سيخيب".

وأردف قوله: "متمسكون بضرورة تسليم رئيس حركة (الماك) من قبل فرنسا، ونحن لدينا أدلة على أنه إرهابي واشترى أسلحة".

من جهة أخرى، شدد على أن "روسيا والصين والولايات المتحدة دول صديقة، ومنهم من تربطنا بهم علاقة استراتيجية"، مضيفا: "لا نقبل وصاية على الجزائر".

المصدر: RT