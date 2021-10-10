تونس.. راشد الغنوشي يعلق على مسيرة 10 أكتوبر ضد قرارات قيس سعيد

علق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس ورئيس مجلس النواب المجمدة أنشطته، على صور لمظاهرة اليوم الأحد المناهضة للقرارات الرئاسية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021.

وعلق الغنوشي على الصور قائلا: "لا بد لليل أن ينجلي".

وخرج المتظاهرون من أنصار حركة النهضة وقوى معارضة وسط العاصمة التونسية للتعبير عن رفضهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

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وطالب المحتجون بالعودة إلى العمل بالدستور واستئناف عمل مجس النواب.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يوم الأحد تدافعا بين المحتجين والأمنيين.

ويأتي ذلك إثر تركيز الحواجز المعدنية وإغلاق المنافذ المؤدية للشارع وعدم السماح لبقية المحتجين بالالتحاق بالمسيرة أمام المسرح البلدي.

وأقدم عدد من المحتجين على رفع الحواجز الأمنية للالتحاق بالمسيرة، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين المحتجين وأعوان الأمن.

ورفع المتظاهرون شعار "يا للعار يا للعار المسيرة في حصار"، و"سيب الباريار".

كما شهدت المسيرة جملة من الشعارات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اعتبرها معارضوها انقلابا، مطالبين بعودة الدستور.

المصدر: RT