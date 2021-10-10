تدافع بين عناصر الأمن والمحتجين وسط تونس العاصمة

شهد شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، اليوم الأحد، تدافعا بين المحتجين على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وبين الأمنيين.

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ويأتي ذلك إثر تركيز الحواجز المعدنية، وإغلاق المنافذ المؤدية للشارع وعدم السماح لبقية المحتجين بالالتحاق بالمسيرة أمام المسرح البلدي.

وأقدم عدد من المحتجين على رفع الحواجز الأمنية للالتحاق بالمسيرة، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين المحتجين وأعوان الأمن. ورفع المتظاهرون شعار "يا للعار يا للعار المسيرة في حصار"، و"سيب الباريار".

كما شهدت المسيرة جملة من الشعارات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اعتبرها معارضوها انقلابا، مطالبين بعودة الدستور.

المصدر: "نسمة" + "موزاييك"