قبل إعلان النتائج.. أتباع مقتدى الصدر يحتفلون في بغداد والنجف (فيديو)

احتفل المئات من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، في محافظتي بغداد والنجف بـ"فوز" الكتلة الصدرية.

وحصلت RT على مقاطع فيديو لأتباع الصدر وهم يحتفلون في محافظة النجف حيث مقر إقامة الصدر.

واحتفل أتباع زعيم التيار الصدري في مناطق شرقي بغداد أيضا، بعد ورود معلومات من الماكنة الانتخابية الخاصة بهم بتحقيق فوز في المحافظات التي خاضوا فيها المنافسة الانتخابية.

وستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الـ24 ساعة المقبلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم.

ويتوقع الصدريون أن يحصلوا على أكبر عدد من المقاعد في الدورة الانتخابية، ويطمحون إلى الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة.

المصدر: RT