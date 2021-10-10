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وسائل إعلام: وزارة الطاقة اللبنانية بصدد إصدار أسعار جديدة للغاز والمازوت

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وسائل إعلام: وزارة الطاقة اللبنانية بصدد إصدار أسعار جديدة للغاز والمازوت
Reuters MOHAMED AZAKIR
مؤسسة كهرباء لبنان
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أفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأن وزارة الطاقة تعتزم إصدار أسعار جديدة للغاز والمازوت، الأمر الذي سيحل مشاكل التوزيع، وذلك في ظل توقف إمدادات الوقود المستوردة التي تفاقم أزمة الطاقة.

وأوضحت القناة أن الوزارة أبلغت الشركات المستوردة للمشتقات النفطية أنها بصدد التوجه نحو هذا الإجراء.

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وعادت إمدادات الكهرباء في لبنان إلى وضعها الطبيعي اليوم بعد انقطاع تام في اليوم السابق، عندما توقفت أكبر محطتي كهرباء في البلاد بسبب نقص الوقود، وذلك بعد أن قدّم الجيش اللبناني 6 مليون ليتر من الفيول أويل لتوليد الطاقة لمحطتي دير عمار والزهراني، والتي تؤمن التيار الكهربائي لمدة 3 أيام بتقنين محدد.

وأعلنت الوزارة  في وقت سابق اليوم أنها حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على 100 مليون دولار لطرح مناقصات لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء.

المصدر: LBCI + RT

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