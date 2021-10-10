دمشق ترحب بالحوار بين السعودية وإيران وتشير إلى "العدو الأساسي"

رحب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالمحادثات المباشرة الجارية بين السعودية وإيران، مشددا على أهمية التركيز على مواجهة "العدو الأساسي".

وقال المقداد في تصريحات لصحيفة "الوطن" نشرتها الخارجية السورية اليوم الأحد، ردا على سؤال عن الحوار بين الرياض وطهران وكيفية انعكاسه على الملف السوري: "نحن مع أي حوار عربي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونسمع ونتابع رغبات صادقة من القيادات المختلفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجراء حوار حقيقي وصادق ومفيد مع الدول العربية".

وتابع: "نعتقد أن العدو الأساسي لنا في سوريا ولهذه الدول العربية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية هو إسرائيل، يجب ألا نبتعد عن الهدف الأساسي، وعندما نرى أي خلل في مثل هذه العلاقات، فإن سوريا قادرة على التعامل مع كل الأطراف لوضع الأمور في نصابها".

وأعرب المقداد عن تأييد سوريا "إذا حسنت النوايا" للحوار بين إيران والدول العربية في الخليج وخارجه "دون أي تدخلات خارجية لمنعه"، مبديا استعداد دمشق لأداء دور مساعد أو "ميسر" في أي حوار من هذا النوع.

وتابع: "نؤمن بشكل دقيق بأن التضامن العربي الإسلامي هو طريق صحيح لمواجهة التحديات التي تعترضنا جميعا".

المصدر: RT