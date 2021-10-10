الأردن.. الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل حكومي

أكد مصدر أردني مطلع، الأحد، أن الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي يعتبر الرابع في عمر الحكومة الحالية للملكة.

ومن المتوقع أن يشمل التعديل حقائب الإعلام والمالية والأشغال والنقل والبيئة والصناعة والتجارة والثقافة والطاقة والعدل ووزير دولة.

ومن المرجح أن تجري عملية تبادل للحقائب في الحكومة وتوزير وجوه جديدة بينهم نساء.

وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخصاونة في أكتوبر عام 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وفي نوفمبر، أعلن الخصاونة، أن وزير الداخليّة توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته من منطلق المسؤولية الأدبية، ورفعت الاستقالة للملك، ونسبت بالموافقة عليها، وذلك بعد "مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق"، لتصدر بعدها الإرادة الملكية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية.

وفي فبراير من العام الجاري، صدرت "إرادة ملكية سامية" بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما، أما في مارس الماضي فقد صدرت الإرادة الملكية بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، كما تم إجراء تعديل على حكومة الخصاونة، وعين فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.

المصدر: "المملكة" + "خبرني"