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انتهاء التصويت.. صناديق الاقتراع العام تغلق في عموم العراق

أخبار العالم العربي

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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.

من جهته، كتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، أنه "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

ودعا الكاظمي في تغريدة سابقة المواطنين ممن لم يشاركوا في العملية إلى سرعة التوجه والقيام باختيار نواب يمثلونهم في مجلس النواب المقبل.

وكتب: "أدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم. صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع محافظات العراق وبحضور مراقبين محليين ودوليين للإشراف على العملية الديمقراطية، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق المطارات وحدود المحافظات.

المصدر: RT

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