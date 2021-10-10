انتهاء التصويت.. صناديق الاقتراع العام تغلق في عموم العراق

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.

من جهته، كتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، أنه "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الامن، والامم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021

ودعا الكاظمي في تغريدة سابقة المواطنين ممن لم يشاركوا في العملية إلى سرعة التوجه والقيام باختيار نواب يمثلونهم في مجلس النواب المقبل.

وكتب: "أدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم. صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

شعبنا الكريم.. تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية. أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم.

صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع محافظات العراق وبحضور مراقبين محليين ودوليين للإشراف على العملية الديمقراطية، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق المطارات وحدود المحافظات.

المصدر: RT