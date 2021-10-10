الجزائر.. انطلاق محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة

انطلقت اليوم الأحد بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء في الجزائر جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بعدد من التهم، بينها إعاقة السير الحسن للعدالة حين كان على رأس القطاع.

ويتابع في هذه القضية أيضا السعيد بوتفليقة المستشار وشقيق رئيس الجمهورية السابق، ورجل الأعمال علي حداد، إضافة إلى المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي.

مثول السعيد بوتفليقة و الطيب لوح في هذه الأثناء أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء pic.twitter.com/JNP8jptgoG — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) October 10, 2021

♦ سيدة تثير فوضى داخل القاعة التي يحاكم فيها السعيد بوتفليقة والطيب لوح

التفاصيل: https://t.co/98oe6cX3oApic.twitter.com/L9OF4eUxS7 — سبق برس (@SabqpressAlg) October 10, 2021

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر في أغسطس 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه حيث وجهت له تهم "إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز و على التزوير في محررات رسمية".

وفي 26 سبتمبر، أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة ومن معهما إلى 10 أكتوبر، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية