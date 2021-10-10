سلطان عمان يعزي العاهل السعودي

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وأصدر الديوان بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

المصدر: وكالة الانباء العمانية+واس