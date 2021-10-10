قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف يستهدف مسؤولين كبيرين في عدن

سقط قتلى وجرحى اليوم الأحد في مدينة عدن جنوب اليمن جراء انفجار عنيف استهدف مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المعترف بها دوليا.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكب محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الثروة السمكية والزراعية، سالم السقطري، بمنطقة جولة حجيف، مشيرة إلى أنهما تمكنا من النجاة من الهجوم.

اللحظات الأولى لإستهداف موكب محافظ عدن احمد حامد لملس، السيارة المفخخة كانت مركونة بجوار روضة اطفال في حجيف وانفجرت لحظة مرور موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية السقطري

الحمد لله على سلامتهم، ولا نامت اعين الجبناء #عدنpic.twitter.com/LOAJf42U2R — ياسر اليافعي (@yaseralyafai) October 10, 2021

وأكد مراسل RT في عدن أن الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم بلغت أربعة قتلى وأربعة جرحى، اثنان منهم من أقارب المحافظ والآخران من طاقمه الإعلامي.

المصدر: RT + وكالات