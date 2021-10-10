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قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف يستهدف مسؤولين كبيرين في عدن

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قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف يستهدف مسؤولين كبيرين في عدن
AP Wael Qubady
موقع انفجار سيارة مفخخة في عدن - صورة أرشيفية
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سقط قتلى وجرحى اليوم الأحد في مدينة عدن جنوب اليمن جراء انفجار عنيف استهدف مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المعترف بها دوليا.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكب محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الثروة السمكية والزراعية، سالم السقطري، بمنطقة جولة حجيف، مشيرة إلى أنهما تمكنا من النجاة من الهجوم.

وأكد مراسل RT في عدن أن الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم بلغت أربعة قتلى وأربعة جرحى، اثنان منهم من أقارب المحافظ والآخران من طاقمه الإعلامي.

المصدر: RT + وكالات

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