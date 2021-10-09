مصر تسجل 831 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة، مقارنة مع 811 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 311576 من ضمنهم 262654 حالة تم شفاؤها و17658 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"