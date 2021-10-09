 
مباشر

مصر تسجل 811 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 811 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
المستشفيات المصرية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgra

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة وفاة، مقارنة مع 799 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 310745 من ضمنهم 262043 حالة تم شفاؤها، و17619 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا