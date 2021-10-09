مصر تسجل 811 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة وفاة، مقارنة مع 799 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 310745 من ضمنهم 262043 حالة تم شفاؤها، و17619 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"