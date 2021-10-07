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مصر تسجل 799 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 799 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة
Reuters
مصر - أرشيف
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أفادت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس، بأنها سجلت 799 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وحيسب الوزارة، بلغ اجمالي ما تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 309934 من ضمنهم 261512 حالة تم شفاؤها و17584 حالة وفاة.

كما لفتت الوزارة إلى تعافي 422 مريضا في آخر 24 ساعة، وهو ما رفع حالات الشفاء من الفيروس إلى 261612.

المصدر: القاهرة 24

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