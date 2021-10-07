مصر تسجل 799 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

أفادت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس، بأنها سجلت 799 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وحيسب الوزارة، بلغ اجمالي ما تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 309934 من ضمنهم 261512 حالة تم شفاؤها و17584 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 261612 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 799 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 39 حالة وفاة pic.twitter.com/tC3iU6dP5T — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 7, 2021

كما لفتت الوزارة إلى تعافي 422 مريضا في آخر 24 ساعة، وهو ما رفع حالات الشفاء من الفيروس إلى 261612.

المصدر: القاهرة 24