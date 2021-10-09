"سوناطراك" الجزائرية للنفط تطلق مشروعا ضخما في تركيا بحضور أردوغان (صور)

أطلقت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط مشروعا ضخما لإنتاج "البوليبروبيلان" في تركيا، خلال فعالية حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد موقع "أوراس" بأن المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار شارك في مراسم توقيع ثلاثة عقود متعلقة بتطوير المشروع البتروكيمياوي لإنتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية.

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وأضاف أن مراسم التوقيع حضرها كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزيري الصناعة والنقل التركيين والمدراء التنفيذيين لرونيسانس، شريك "سوناطراك" في هذا المشروع، وكذا ممثلي الأطراف المتعاقدة وممثلين عن سفارة الجزائر بتركيا.

من جانبها، قالت الشركة في بيان لها إن "العقد الأول يتعلق بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المفصلة، المشتريات، الإنجاز وبدء التشغيل، والعقد الثاني يرتبط بأشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، أما العقد الثالث فهو لخدمات بيع وتسويق الإنتاج".

وتابعت أن "توقيع هذه العقود هو تتويج لأكثر من سنتين من العمل والمفاوضات المتواصلة وهي محطة هامة في إطار البحث عن التمويل المالي الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي".

وتساهم "سوناطراك" بنسبة 34% في هذا المشروع وتضمن تموينه بالمادة الأولية من البروبان، في إطار عقد طويل المدى باعتماد أسعار السوق الدولية.

المصدر: "أوراس" + RT