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"سوناطراك" الجزائرية تكشف عن إيراداتها منذ بداية 2021

مال وأعمال

Reuters
"سوناطراك" الجزائرية تكشف عن إيراداتها منذ بداية 2021
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حققت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" إيرادات بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، وهو مستوى يعادل إيرادات العام 2020 ككل.

وقال المدير العام للشركة توفيق حكار: "حققت شركة سوناطراك حتى شهر أوت المنصرم (أغسطس) 20 مليار دولار من المداخيل، وهذا ما يعادل جل مداخيل السنة الماضية 2020".

وتوقع مدير شركة "سوناطراك"، أن تنهي الشركة الجزائرية العام الجاري بعائدات تبلغ ما بين 30 و33 مليار دولار، وفقا لبيان صدر عن الشركة.

وأشار البيان، إلى أن مستوى العائدات مرتبط بالسوق النفطية.

المصدر: RT

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